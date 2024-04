Terror em Periperi suspende aulas e serviços em postos de saúde | A TARDE

Os conflitos que tem ocorrido no bairro de Mirantes de Periperi fez com que as aulas da rede municipal de ensino fossem interrompidas mais uma vez. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 15, pela Secretaria Municipal de Educação (Smed).

De acordo com a pasta soteropolitana, a Escola Municipal Mirantes de Periperi está com as atividades suspensas nesta segunda. A situação afetou diretamente cerca de 365 alunos.

Além disso, os serviços nas unidades de saúde que ficam na região também foram afetadas. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que as unidades de saúde da família (USFs) Rio Sena e Colinas de Periperi.

Por fim, a SMS alertou que população pode procurar os demais postos do Distrito Sanitário Subúrbio, que estão abertos e com o atendimento normal. As equipes dos postos que não irão funcionar foram remanejadas para outras unidades a fim de reforçar o atendimento e receber a demanda extra, caso surja.