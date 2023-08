Testes de câmeras no fardamento da PM serão iniciados em até 10 dias

A Bahia deve receber ainda este ano cerca de 200 câmeras corporais para o complemento no trabalho dos policiais militares do estado. O governador Jerônimo Rodrigues afirmou, na manhã desta quarta-feira, 9, durante solenidade que entregou 78 viaturas para 12 Companhias Independentes de Policiamento Tático (CIPTs) da Polícia Militar, que o Ministério da Justiça se comprometeu com a gestão baiana em conceder os equipamentos.

"O Ministério da Justiça se comprometeu conosco. São 200 câmeras alemãs, que vão aguardar também o rito federal, mas aguardamos o Ministro Flávio Dino, que quando esteve aqui conosco, entregando equipamentos e armas, nos garantiu 200 câmeras e nós vamos trabalhando com as nossas. Ao longo do processo, vamos ampliando", pontuou o Jerônimo Rodrigues, durante coletiva de imprensa na solenidade que aconteceu no Farol da Barra.

Sobre o imbróglio no processo de contratação dessas câmeras, que acontece desde maio deste ano, o governador da Bahia justificou que a primeira empresa inicialmente licitada, foi desqualificada. "É complexo. A segunda empresa foi chamada para a documentação habilitada. A Prova de Conceito está agendada para a próxima semana. A partir da prova de conceito, se aquele equipamento que está previsto no edital vai integrar os nossos campos de câmeras, a gente realiza a assinatura do contrato e a empresa tem 60 dias. Isso aí é o planejamento inicial, que é fazer a documentação até o final da semana", explicou.

Nos dias 18 e 21 de agosto, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia realizará a prova de conceito das bodycams apresentadas pela empresa que foi classificada na licitação. De acordo com a pasta, alguns dos pontos avaliados serão: a qualidade das imagens e dos áudios captados durante atividades preventivas e ostensivas, autonomia da bateria, resistência, transmissão e armazenamento de imagens.

Se o equipamento atender a todos os requisitos exigidos no processo licitatório, o contrato será assinado e a empresa, no prazo de 60 dias, deverá apresentar as primeiras mil câmeras. Em seguida, no prazo de um ano, mais 2.200 bodycams serão entregues, totalizando 3.200 unidades.