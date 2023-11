Thais Carla diz que processo é o caminho contra ataques | A TARDE

Thaís Carla disse nas redes sociais nesta sexta-feira, 9, que o processo judicial é um ato importante contra pessoas que cometem ataques contra ela na internet, como a gordofobia.

Carla foi questionada por seguidores sobre os processos que teria movido e relatou que precisou entrar com ações judiciais. A bailarina disse que prefere não falar sobre esse assunto na internet e age diretamente com a Justiça.

A influenciadora digital e bailarina diz que apesar de ser uma figura pública, a imagem dela não deve ser usada indevidamente. Ela afirma que a “internet não é terra de ninguém” e que as pessoas serão punidas.

"Quem fica me difamando na internet atrapalha meu trabalho. E o gostinho de ganhar é a melhor coisa", afirma. "É a minha imagem. Enquanto existir [ação judicial], eu vou continuar processando", continua.

Além disso, a influenciadora disse que tem assessoria jurídica e pediu que caso os seguidores encontrem algum tipo de conteúdo discriminatório ou uso impróprio de sua imagem nas redes sociais, entrem em contato com ela ou com advogados.

Outros processos

Carla comemorou em 2021, nas redes sociais, com a condenação do humorista Leonardo Lins, em um processo judicial que ela moveu contra ele por gordofobia. O caso foi julgado pela 8ª Vara Cível do Sistemas de Juizados Especiais da Comarca de Salvador e o humorista foi condenado a pagar R$ 5 mil por danos morais.

Já em 2022, Carla ganhou uma liminar na Justiça que obrigava o apresentador Danillo Gentili a apagar das redes sociais fotos da bailarina. Carla entrou com um processo por gordofobia, danos morais e uso indevido das imagens nas postagens.