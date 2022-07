Tiroteio assusta moradores do Subúrbio Ferroviário de Salvador

Um tiroteio ocorridona manhã deste domingo, 10, assustou moradores do bairro do Rio Sena, localizado na região do Subúrbio Ferroviário, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), os agentes foram acionados após receberem as denúncias de disparos de arma de fogo, por moradores da localidade.

Informações preliminares apontam que o tiroteio teria sido motivado por briga entre grupos criminosos rivais. Até o momento, não houve nenhum registro de ferido.

A forças policiais realizaram rondas pelo local, mas nenhum indivíduo foi encontrado. O policiamento na região foi intensificado.