Tiroteio no Calabar atinge janela de moradora no bairro da Graça

Uma bala atravessou a janela de um apartamento localizado na rua Manoel Barreta, localizada no bairro da Graça, área nobre da cidade de Salvador. No vídeo divulgado na noite de domingo, 3, pela moradora do imóvel, é possível ver o estrago provocado pelo projetil que estilhaçou o vidro e caiu no meio da sala.

De acordo com o relato, o apartamento está localizado no 13º andar do prédio. Por sorte, nenhuma pessoa foi atingida. Ainda de acordo com a denúncia, o tiro teria sido disparado por traficantes em um confronto registrado no Calabar.

Um especialista consultado pelo Portal A TARDE analisou a imagem. O policial acredita que o projétil que invadiu o apartamento seja de fuzil, arma de grosso calibre, e que tem sido utilizado por facções criminosas na disputa por pontos de venda de drogas na cidade.

A moradora chamou a portaria do prédio para averiguar a situação e fazer o registro do boletim de ocorrência.

Vídeo:

Reprodução