TJBA e Hemoba promovem campanha de doação de sangue

- Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Doar sangue é um ato fácil, rápido e que demonstra a solidariedade humana. De acordo com o Ministério da Saúde, uma bolsa de 450 ml tem o potencial de salvar até quatro vidas. Diante disso, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), em parceria com a Hemoba (Fundação da Hematologia e Hemoterapia da Bahia), promove campanha de doação de sangue nos dias 27 e 28 de junho.

Na ocasião, um ônibus da Hemoba estará com profissionais disponíveis para fazer a coleta, das 8h às 17h, no estacionamento do prédio-sede do Tribunal, localizado na 5ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia (CAB). Uma estrutura será montada para proporcionar conforto e fornecer orientações aos doadores em potencial.

A campanha é aberta ao público. Para agendar a doação, basta acessar o QR Code que consta na imagem acima e preencher o breve formulário.

Com o suporte da Secretaria de Gestão de Pessoas (Segesp) do TJBA, a iniciativa visa conscientizar o público-alvo sobre a importância da doação regular de sangue e incentivar a doação voluntária, além de captar pessoas interessadas no cadastro de compatibilidade de medula óssea.

Para garantir a segurança dos doadores e dos receptores do sangue, os candidatos passam por uma entrevista em que são feitos questionamentos a respeito de hábitos de vida, problemas de saúde, uso de medicamentos e procedimentos médicos/odontológicos recentes. Procedimentos como aferição da pressão arterial e da temperatura são feitos nessa triagem que antecede a doação. Veja, no final desta matéria, os pré-requisitos para doar sangue.

JUNHO VERMELHO

Para que inúmeras vidas sejam salvas, é essencial que os bancos de sangue estejam com disponibilidade em estoque. Aproveitando o Junho Vermelho, mês em que é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue (14/6), o Podcast Mais Saúde entrevistou a Médica Hematologista Luciene Oliveira.

Durante a gravação do episódio, a médica manifestou a importância das doações para pacientes necessitados, explicou como funciona todo o processo e quais requisitos devem ser cumpridos por doadores em potencial. A entrevista vai ao ar às segundas e sextas-feiras do mês de junho, às 10h. Para ouvir, basta clicar no botão “Rádio Web TJBA”, localizado ao lado direito no site do Tribunal. O episódio estará, também, disponível no canal do Poder Judiciário da Bahia no Youtube.

Pré-requisitos para doação:

>ter idade entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem apresentar consentimento formal do responsável legal);

>pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos;

>apresentar documento de identificação com foto emitido por órgão oficial. São aceitos documentos digitais com foto;

>pesar, no mínimo, 50 kg;

>ter dormido, pelo menos, 6 horas nas últimas 24 horas;

>não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

>não ter fumado por, pelo menos, 2 horas antes da doação;

>estar alimentado e evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação de sangue. Caso seja após o almoço, aguardar 2 horas.