Torcedor do Bahia é espancado por quarteto próximo da Arena Fonte Nova | A TARDE

Um torcedor do Bahia, que não teve a identidade revelada, foi agredido logo após a partida desta quarta-feira, 31, nas proximidades da Arena Fonte Nova, no bairro de Nazaré, em Salvador.

De acordo com as equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), os homens estavam em um carro, modelo Renault Sandero, e teriam descido do veículo para agredir a vítima. Neste momento, equipes do Rondac passavam pelo local.

Os agentes abordaram os suspeitos e encontraram um taco improvisado de madeira, uma barra de ferro, duas facas estilo caçador e um soco inglês.



O grupo foi flagrado em frente ao Sesc de Nazaré, por equipes do Grupamento de Rondas da Capital (Rondac), unidade especializada da GCM de Salvador, e acabou conduzido para a Central de Flagrantes.

A vítima teve diversas escoriações pelo corpo, mas passa bem. A principal suspeita é que a agressão tenha sido motivada por briga entre torcedores.

O Bahia jogou contra o Barcelona, na noite desta quarta-feira, 31, pela quinta rodada do Campeonato Baiano. O Tricolor de Aço venceu o jogo por 2 a 0.