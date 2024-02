Torcida única não impede confusão nas ruas em dia de Ba-Vi; vídeo | A TARDE

A Federação Baiana de Futebol (FBF) seguiu recomendação do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e manteve a torcida única nos Ba-Vis. No entanto, isso não foi suficiente para evitar cenas de confronto de torcidas nas ruas da capital baiana, que foram registradas neste domingo, 18.

Vídeos recebidos pelo Portal A TARDE mostram uma briga entre torcidas no bairro do Uruguai, na cidade baixa de Salvador.

A Secretaria da Segurança Pública opera com patrulhas reforçadas, equipes infiltradas e Reconhecimento Facial no clássico Ba-Vi deste domingo, 18, no Barradão.