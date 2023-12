Trabalhador cai de teto de galpão e morre em Porto Seco Pirajá | A TARDE

Um trabalhador morreu após cair do teto de um galpão na rua Antônio Santos Gouveia, em Porto Seco Pirajá, bairro localizado às margens da BR 324, em Salvador.

O acidente aconteceu na sexta-feira, 30, e nesta segunda, 1º, o Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu um inquérito civil para apurar as circunstâncias da morte.

Conforme o órgão, a vítima é Manoel dos Santos, 57 anos. O acidente aconteceu por volta das 16h e o profissional morreu ainda no local. O filho delel suspeita que seu pai estava colando o telhado no momento da queda, porque havia uma cola em bastão próximo ao corpo.

O MPT diz que a vítima estava a serviço de uma empresa terceirizada, que não teve o nome divulgado. O principal responsável pela obra não foi identificado e nem acompanhou a remoção do corpo do trabalhador. Por isso, os procuradores irão investigar as responsabilidades trabalhistas pelo acidente e reunir informações que identifiquem as circunstâncias que levaram à morte do trabalhador.

Serão solicitadas inicialmente informações à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE-BA), órgão de fiscalização que em casos de acidentes de trabalho fatais realiza