Trabalhadores da Bahiagás fazem protesto em Salvador | A TARDE

Preocupados com um processo de privatização, a Sindiquímica Bahia e trabalhadores da Bahiagás irão realizar um protesto na manhã desta sexta-feira, 17, em frente à sede da empresa, no bairro do Stiep, em Salvador.

De acordo com o sindicato, a venda da estatal, em momento considerado de eficiência e lucratividade, coloca em risco 250 trabalhadores diretos da Bahiagás e outras dezenas de trabalhadores impactados pela cadeia de distribuição de gás natural.

A Bahiagás é a maior distribuidora de gás natural do nordeste e a segunda maior do Brasil.

A preocupação do Sindiquímica é que aconteça com o gás o mesmo que aconteceu com o preço do combustível após a privatização da Refinaria Landulpho Alves, em Mataripe, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Atualmente a Bahia paga um dos combustíveis mais caro do país.

Além do abastecimento de veículos movidos a GNV, especialmente de taxistas e motoristas por aplicativo, o gás natural é distribuído pela Bahiagás para indústrias, hospitais, restaurantes e condomínios.