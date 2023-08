Trabalhadores da construção recebem ação com serviços gratuitos

Trabalhadores do setor de construção civil e seus familiares poderão ter acesso gratuitamente neste sábado, 19, a serviços gratuitos voltados à saúde, cidadania, educação e lazer, além de sorteio de brindes e show de Gilson Babilônia na data em que é comemorado o Dia Nacional da Construção Social.

O evento, que tem o mote “Construindo Dias Melhores Juntos”, será realizado no Sesi Itapagipe, localizado em Caminho de Areia, das 8h às 13h. O Dia Nacional da Construção Social se consolida para o setor como símbolo de responsabilidade social e é realizado em diversas localidades do país.

Em Salvador, o evento tem apoio do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon-BA) e do Sesi-BA. A iniciativa é promovida pela Comissão de Responsabilidade Social (CRS) da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), com a correalização do SESI Nacional (SESI) e apoio do Seconci-Brasil.

Serviços:

• Café da manhã e lanche para trabalhadores e família

• Baiana de acarajé

• Medição de Pressão Arterial - PA

• Definição/medição de IMC - Índice de Massa Corpórea

• Massoterapia

• Esquete teatral

• Contação de estórias

• Espaço de lazer para crianças (com brinquedos, pintura artística e escultura com balões)

• Jogo de futebol em quadra

• Oficina Mão na Massa Dry Wall

• Oficina Inovações Tecnológicas para Instalações Hidráulicas

• Vagas para participação gratuita em oficinas de Reparos em Pintura e Reparos em Construção a Seco no SENAI

• Vacinação para gripe e covid19 (SMS Salvador)

• Emissão de RG (SSP - IIPM)

• Sorteio de brindes

• Show com Gilson Babilônia