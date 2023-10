Trabalhadores da Transalvador se manifestam no bairro dos Barris | A TARDE

Trabalhadores da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) e da Secretaria Municipal de Mobilidade realizam um protesto na manhã desta quinta-feira, 17, no bairro do Barris, no centro da capital baiana. A categoria aborda o risco de ficar sem atendimentos no plano de saúde que atende os servidores dos órgãos.

Os manifestantes apontam também a situação do complexo de prédios da sede da Transalvador, localizado no bairro dos Barris. A estrutura foi condenada pela Defesa Civil de Salvador e Corpo de Bombeiros.

Promotores do protesto, o Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Salvador (Sindseps) e a Associação dos Servidores em Transportes e Trânsito de Salvador (ASTRAM) pedem ainda que as negociações da Transalvador sejam feitas de formas eficazes, sem retroagir encaminhamentos de demandas que já estavam sendo solucionadas.

A manifestação provocou lentidão no trânsito do local.

Confira o vídeo:





Trabalhadores da Transalvador se manifestam no bairro dos Barris Reprodução | Redes Sociais

Em nota, a Transalvador afirmou que "mantém constante diálogo com representantes da categoria" e que discute "avanços nos atendimentos de pleitos".

"A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informa que mantém constante diálogo com representantes da categoria, realizando reuniões com integrantes de três sindicatos dos servidores, quando são discutidos avanços nos atendimentos de pleitos. A autarquia municipal respeita o direito de manifestação, mesmo causando estranhamento o fechamento da sede diante do desenvolvimento das negociações".