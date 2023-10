Trabalhadores de terceirizadas de Salvador marcam novo protesto | A TARDE

Os trabalhadores de empresas terceirizadas pela Prefeitura de Salvador irão realizar novo protesto na próxima sexta-feira, 6, às 9h30, em frente à Secretaria Municipal de Educação (SMED).

De acordo com o Sindicato dos Terceirizados e Trabalhadores de Limpeza Urbana e de Empresas de Asseio e Conservação (Sintral), que representa a categoria, o ato visa chamar a atenção para uma série de problemas enfrentados pela categoria, a exemplo da falta de diálogo das empresas, assédio moral nos ambientes de trabalho, acúmulo de função, reajustes salariais abaixo da inflação, trabalhos aos sábados não remunerados, entre outras pautas.

"O que vemos é um completo abandono destes profissionais que prestam serviços essenciais à população. A falta de compromisso da Prefeitura é inadmissível. Chegou o momento de unirmos forças e exigirmos o respeito e a dignidade que merecemos", diz Maurício Roxo, presidente do Sintral, em nota.

Ainda segundo o representante do Sintral, o protesto serve como um chamado para a abertura de um canal de diálogo genuíno com a Prefeitura e as empresas contratantes, no intuito de resolver as demandas da categoria e garantir que os terceirizados de Salvador trabalhem em condições justas e dignas.

"Se o protesto não resolver, vamos fazer greve e paralisar os serviços municipais. Mas não vamos tolerar mais esse tratamento desumano com quem está cumprindo seu dever corretamente", alertou Maurício Roxo.