Trabalhadores protestam em Salvador contra demissões no Carrefour | A TARDE

Os trabalhadores do setor de supermercados realizam uma manifestação na manhã desta terça, 30, na loja Bompreço da avenida Centenário, ao lado do Shopping Barra, em Salvador. O protesto é contra o fechamento das lojas da rede Carrefour na Bahia e demissão de 4 mil trabalhadores no Estado.

Em 26 de dezembro de 2023 o Carrefour anunciou o fechamento de lojas na Bahia, Ceará, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Para o Sintrasuper, sindicato que representa os trabalhadores de supermercados em Salvador, o fechamento de lojas mostra que a empresa enganou a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e o CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), que analisaram a aquisição à época, além de trair a população dos estados onde as lojas serão fechadas.





Reprodução | Redes Sociais

“Na medida em que adquire as operações de uma empresa e na sequência fecha suas lojas, o Carrefour joga no lixo o compromisso econômico e social”, falou a presidente do Sintrasuper, Rosa de Souza.

“Perdem os trabalhadores que serão demitidos e suas famílias, com impacto na vida de 16 mil pessoas, mas perde também o Estado, que deixa de arrecadar ICMS e a sociedade baiana, na medida em que o fechamento de supermercados representará maior concentração do setor e redução da concorrência, com impacto nos preços dos produtos”, diz Rosa.

O Sintrasuper está mobilizando setores políticos do Estado para tentar sustar o fechamento das lojas, bem como está passando um abaix-assinado contra a decisão do Carrefour.