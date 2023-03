Track&Field realiza etapa de corrida no Salvador Shopping

No dia 2 de abril, acontece o circuito de rua Santander Track&Field Run Series, em Salvador. A largada está prevista para às 6h30, com percursos de 5,9 km e 15 km na modalidade adulta.

As inscrições em primeiro lote custam entre R$ 50 (kids) e R$ 149 (adulto) pelo aplicativo TFSports, plataforma que integra os eventos e experiências de bem-estar da Track&Field.

Todos os corredores inscritos vão receber um kit exclusivo com camiseta Thermodry e Gym Bag, além da medalha para todos que completarem a prova. A retirada dos kits será realizada entres os dias 30 de março e 4 de abril, das 9h às 22h, na loja Track&Field, localizada no piso L2 do Salvador Shopping.

A Track&Field Run Series é considerado o maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas. Há 18 anos no calendário dos corredores de todo o Brasil, o evento reúne anualmente mais de 150 mil atletas nas cerca de 80 etapas realizadas pelo país.

Serviço

O que: Track&Field

Quando: de segunda a quinta, das 9h às 19h; sexta das 9h às 17h

Inscrições: App TFSports