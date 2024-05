Traficante do BDM líder de ataques no Vila Verde morre em confronto | A TARDE

Uma das lideranças do crime organizado do Bonde do Maluco foi morto durante uma troca de tiros com policiais da Rondesp Atlântico nesta quinta-feira, 23, no bairro da Fazenda Grande 2.

Os policiais foram acionados para averiguar informação que homens estariam armados na região. No local, os militares visualizaram vários suspeitos, que com a aproximação dos pms passaram a realizar disparos de arma de fogo, sendo necessário o revide.

Após os tiros, Douglas Sousa Santos, conhecido como “Fly ou Samurai”, foi encontrado ferido ao solo, sendo socorrido de imediato para o Hospital Professor Eládio Lasserre, onde não resistiu aos ferimentos.

Com ele foi encontrada uma pistola calibre 9mm, 300 porções de cocaína, 77 de maconha, 21 de k9 e 5 de haxixe. Todo o material apreendido foi apresentado na sede do DHPP, onde a ocorrência foi registrada.

