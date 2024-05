Traficante do BDM morre após trocar tiros com a PM em São Cristóvão | A TARDE

Um homem morreu após troca de tiros com a Polícia Militar (PM-BA), na noite deste domingo, 19, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. A morte aconteceu na Rua da Adutora, próxima a Praça do Corte.

Informações preliminares apontam que o indivíduo era identificado apenas como Tarcísio, ou pelo vulgo de 'Guaxi'. Ele integrava a facção criminosa Bonde do Maluco (BDM), com a atuação no tráfico de drogas da região.

Em contato com a reportagem do Portal A TARDE, a PM informou que os agentes realizavam o policiamento preventivo na localidade, quando visualizaram vários homens armados, que dispararam contra as equipes.

Houve confronto e, durante a troca de tiros, um dos suspeitos foi baleado e encaminhado para o Hospital Menandro de Faria, mas não resistiu ao ferimento.

Com o indivíduo, foi encontrada um revólver calibre 38, 28 porções de maconha e um tablete com meio kg maconha. Todo o material apreendido na sede do DHPP, onde a ocorrência foi registrada.



