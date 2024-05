Traficante do Nordeste de Amaralina morre em confronto com a PM | A TARDE

O traficante do Nordeste de Amaralina conhecido como "Jojôba" morreu após entrar em confronto com policiais da Rondesp Atlântico no Engenho Velho da Federação, na tarde desta terça-feira, 30.

"Jojôba" estaria se escondendo no bairro e, durante incursão realizada pelos policiais, ele entrou em uma troca de tiros com o batalhão da Rondesp Atlântico. O suspeito chegou a ser socorrido para o hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu.

Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre 38, munições, pedras de crack e aparelho celular. O homem também era suspeito de vários homicídios e fazia parte do Comando Vermelho (CV).