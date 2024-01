Traficante é localizado e morto pela PM após postar foto com Whisky | A TARDE

Um traficante de drogas e responsável por ataques a bancos na Bahia e no Paraná, que mantinha conexões com uma organização criminosa do estado de São Paulo, morreu na noite desta sexta-feira, 29, durante uma ação conjunta entre unidades da Polícia Militar.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), Bruno Pinheiro dos Santos, conhecido como “Titela”, de 31 anos, estava na Baixa do São Gonçalo, em Salvador, com outros integrantes da mesma facção, em uma espécie de comemoração. Um pouco antes da chegada dos militares, Titela e os comparsas postaram fotos ostentando arma e garrafas de whisky importado.

Durante cerco ao bando, as guarnições da BPATAMO, do Batalhão de Choque, do CPME e do CPE foram atacadas com disparos de arma de fogo. Houve confronto e Titela acabou ferido. Ele foi socorrido, mas não resistiu. Com ele foram apreendidos uma pistola de fabricação turca calibre 9mm, carregador, munições, um tablete e 196 pinos de cocaína, além de um carro modelo Gol.

Titela possuía diversas passagens e participou também de um 'bonde' (grupo com dezenas de criminosos), na noite de 12 de setembro de 2021, no bairro de Cosme de Farias, durante ataque a criminosos de uma facção rival. Equipes da Rondesp Atlântico foram acionadas, após ligações de moradores e, na tentativa de prisão dos traficantes, o tenente PM Mateus Grec de Carvalho Marinho acabou atingido fatalmente.

As equipes da PM seguem na região de São Gonçalo à procura de suspeitos que atiraram contra as guarnições e correram.