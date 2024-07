Traficantes do BDM voltam a causar terror no bairro do Cabula

Não há detalhes se houve feridos na ação - Foto: Divulgação | Google Maps

A madrugada desta quarta-feira, 26, foi de intensa troca de tiros provocada por traficantes do Bonde do Maluco (BDM). Reflexo disso é que integrantes da facção criminosa correram atrás de um desafeto, no bairro do Cabula, em Salvador, com a intenção de exterminá-lo.

O Portal MASSA! obteve um vídeo que mostra os caras com pistolas em punho. Em um dos momentos, é possível ver um deles disparando contra o homem. “Ó a perninha dele lá no telhado, do alemão descarado”, aponta um.

O comparsa, então, dá ordem para seguirem por outro caminho: “Achou? Bora, bora”. Ao flagrar o rapaz de outro ponto, mais precisamente de uma janela, um dos soldados do grupo abre fogo.

Não há detalhes se houve feridos na ação. A reportagem procurou a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) para saber se houve reforço de policiamento no bairro.

A corporação sugeriu contato com a instituição responsável pela condução das investigações, visto que trata-se de “vídeos veiculados nas redes sociais” em ocorrências em que “não há atuação da PM”.