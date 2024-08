Traficantes do CV fazem refém e trocam tiros com a PM em Salvador

Ocorrência aconteceu na região conhecida como Buracão - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma mulher foi feita de refém durante o final da tarde deste sábado (3), no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, em decorrência de uma ‘treta’ entre traficantes e a Polícia Militar. Tudo teve início quando um grupo com mais de 15 homens atirou contra os pms e correu para diversos locais, na região conhecida como Buracão, área dominada pelo traficante Buel, do Comando Vermelho (CV).

Em seguida, outros dois criminosos, um deles ferido no braço, adentraram uma residência, onde fizeram uma mulher refém. Uma live no Instagram foi realizada pelos bandidos. Para se livrar da situação, foi exigido a presença de um advogado, da imprensa e do Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

De acordo com a Polícia Militar, o Bope foi acionado e, após negociação com os homens, conseguiu a libertação da refém e a rendição dos suspeitos, que foram presos. Além disso, no início do confronto, um outro suspeito foi encontrado ferido, sendo imediatamente socorrido para o Hospital Roberto Santos, onde não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo informações obtidas pelo Grupo A TARDE, foram apreendidos uma pistola calibre .40, munições, um carregador, porções de maconha, cocaína e crack e dinheiro em espécie, que foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) para o registro da ocorrência.

