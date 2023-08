Traficantes tentam impor cobrança de internet em Salvador

Traficantes que atuavam no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, tentavam implantar uma cobrança pelo uso do serviço de internet na localidade. Os dois suspeitos foram presos no domingo, 27, em ação integrada da Secretaria da Segurança Pública e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Eles foram presos quando tentavam fugir da Bahia para o Rio de Janeiro. A dupla passava pela cidade de Manhuaçu, em Minas Gerais, dentro de um carro modelo Ônix. No veículo, os policiais ainda encontraram R$ 2,8 mil em espécie, porções de skank e crack, além de celulares.

Integrantes de uma facção que atua com o tréfico de drogas no país, um deles possuía mandado de prisão por homicídio, ainda segundo informações das forças policiais.

O trabalho de combate ao crime organizado segue reforçado nas regiões de Tancredo Neves, Nordeste de Amaralina, Cosme de Farias, entre outros bairros, informa a Secretaria de Segurança Pública do Estado.