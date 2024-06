Trânsito começa a ser alterado no Centro Histórico devido ao São João | A TARDE

A partir desta sexta-feira, 7, até o dia 24 de junho, o trânsito no Centro Histórico sofrerá algumas alterações por causa do São João.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) em todo o período, das 14h às 19h, haverá o controle do tráfego de veículos, auxílio na travessia de pedestres e fiscalização para coibir a incidência de estacionamento irregular, quando da realização do evento “Central das Brincadeiras Juninas”, no Largo do Terreiro de Jesus.

Já entre 10 a 15 de junho, das 18h às 22h, haverá o controle do tráfego de veículos, auxilio na travessia de pedestres, e fiscalização para coibir a incidência de estacionamento irregular, quando da realização do evento “Estação do São João”, no Largo do Cruzeiro de São Francisco.

A Transalvador prestará apoio para a segurança viária e organização do fluxo de veículos nas imediações do evento. O acesso dos moradores à via bloqueada será permitido mediante comprovação de endereço.

