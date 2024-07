Trânsito fica lento na Paralela por causa de obras no bairro da Paz

Movimento de veículos na Avenida Luiz Viana Filho (ilustração) - Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE

O trânsito na noite desta terça-feira, 18, na avenida Paralela, em Salvador, ficou bastante congestionado no sentido Lauro de Freitas. Isso porque acontece uma manutenção em uma passarela na região do Bairro da Paz, de acordo com a Transalvador.

Viaturas da Transalvador estão no local para orientar os motoristas já que os veículos só estão transitando pela via marginal. Segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, congestionamento é longo em virtude da restrição das faixas na avenida Paralela.