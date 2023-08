Trânsito na Av. Vasco da Gama é alterado nesta terça-feira

Um retorno na Av. Vasco da Gama, que fica na altura do Supermercado Atakarejo, teve de ser temporariamente bloqueado nesta terça-feira, 1º. A interdição é devido ao avanço das obras do BRT na avenida. De acordo com os responsáveis pela intervenção, a previsão é de que em 30 dias o retorno seja reaberto.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), como alternativa, condutores que estão no sentido Dique do Tororó e querem mudar de fluxo e seguir em direção ao Lucaia terão um novo acesso, que foi aberto mais à frente, na altura da Bravo Car, pouco antes do Posto Menor Preço. O retorno que já existe neste ponto da via, que permite a conversão do tráfego para o sentido do Dique, também permanecerá aberto.

A Transalvador ainda informou que a sinalização no local está sendo reforçada e que agentes de trânsito e transporte intensificam as atuações na região para orientar condutores, pedestres e passageiros.