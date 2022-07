Trânsito na Orla e em Pirajá será modificado neste domingo

O trânsito na Avenida Octávio Mangabeira, orla de Salvador, sentido Itapuã, será interditado para a realização de um evento esportivo neste domingo, 10. O bloqueio ocorre das 5h às 9h, na faixa à direita da via, nos seguintes trechos: entre o acesso ao Centro de Convenções Salvador e o retorno em frente ao IMEJA, entre o retorno em frente ao IMEJA e o retorno após o SESC Piatã, e entre o retorno após o SESC Piatã e a Praça de Piatã.

Enquanto durar o bloqueio, quem vem da Pituba e deseja seguir no sentido Itapuã tem como opção de tráfego as seguintes vias: retorno em frente ao IMEJA, Av. Octávio Mangabeira, Av. Simon Bolívar, Av. Professor Manoel Ribeiro, Av. Tancredo Neves, Av. Paralela, Av. Orlando Gomes e Av. Octávio Mangabeira.

Além da interdição, o evento provoca o desvio no tráfego de veículos, também das 05h às 09h, na Av. Professor Pinto de Aguiar (em frente à Paris Delicatessen) para a Av. Ibirapitanga.

Também amanhã, o bairro de Pirajá terá alterações no trânsito por conta da realização da Festa de Labatut nas principais vias do bairro. A interdição progressiva ocorre a partir das 13h na Estrada do Cobre (Igreja Batista Bélem), Estrada de Plataforma, Estrada de Pirajá e Praça General Labatut.

Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) vão acompanhar as alterações no trânsito para garantir a segurança viária. O tráfego de veículos será normalizado ao final dos eventos.