Trânsito será bloqueado por duas noites na Av. Paralela; entenda | A TARDE

O trafégo de veículos na Avenida Paralela, uma das principais de Salvador, será bloqueado nas madrugadas de segunda, 5, para terça , 6, e de terça para quarta, 7, para a implantação de uma passarela de pedestres. O bloqueio irá acontecer nas proximidades do Bairro da Paz, nas duas noites de 0h às 5h.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), na primeira madrugada, a interdição será apenas no sentido aeroporto, e acontecerá na altura da Rua Luís Eduardo Magalhães, via que dá acesso a Itapuã. Por conta disso, neste período, os condutores deverão entrar na Rua Luís Eduardo Magalhães, onde podem fazer o retorno e voltar para a Av. Paralela mais à frente, após o bloqueio.

Já de terça para quarta, o bloqueio será no sentido rodoviária, no mesmo trecho. Desta vez, a interdição será mais complexa pois vai afetar os acessos a Mussurunga. Neste caso, quem estiver no bairro, ao chegar na Paralela, deverá circular pela contramão até o Viaduto Min. Mário Andreazza (São Cristóvão).

Também ficarão bloqueados, da 0h às 5h da quarta, o acesso à Paralela tanto para quem vem da Av. São Cristóvão, quanto aos oriundos da Av. Carybé. A opção neste período para esses condutores é ir pela Av. Dorival Caymmi, de onde podem seguir pela Orla.