Trânsito será desviado na Ladeira do Cabula a partir deste sábado | A TARDE

Os condutores que estiverem subindo a Rua dos Rodoviários, popularmente conhecida como Ladeira do Cabula, devem redobrar a atenção a partir do sábado, 8.

O trânsito será bloqueado na via principal logo após o acesso à BR-324. Sendo assim, neste ponto, o fluxo de veículos será desviado para uma via à direita, onde foi implantada uma interseção provisória e os condutores podem chegar na via principal mais à frente, seguindo para o Cabula/Pernambués.

A previsão é que esse bloqueio dure oito meses. A interdição não vai afetar o fluxo de veículos que estiverem na Ladeira do Cabula e precisarem seguir para BR-324.

A intervenção é uma solicitação da Superintendência de Obras Públicas do Salvador (Sucop), que realiza obras de implantação do viaduto direcional Acesso Norte – Avenida Bonocô/Avenida ACM.

Os agentes de trânsito vão intensificar a atuação no local para orientar condutores e pedestres. A finalização será reforçada para informar sobre o bloqueio.

