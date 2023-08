Travessia entre Salvador e Morro de São Paulo opera com conexão

Seis embarcações estão operando nessa quinta-feira, 10, na Travessia Salvador-Mar. As saídas acontecem de meia em meia hora, tanto no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, como no Náutico da Bahia, na capital. Mas quando o fluxo para embarque aumenta, são feitas saídas extras.

As embarcações fazem o percurso entre a capital e Mar Grande em tempo médio de 40 minutos e trafegam em boas condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos. A última saída do Terminal Náutico hoje está programada para as 19h30. Do Terminal de Vera Cruz, em Mar Grande, a última embarcação sairá às 18h.

Por recomendação da Capitania dos Portos, a Travessia Salvador-Morro de São Paulo operar hoje com conexão, já que as condições de navegação no trajeto entre a capital e a Ilha de Tinharé estão adversas, com fortes ventos e mar agitado.

Tarifas - De Salvador para o Morro a passagem custa R$ 151,31. Já do Morro para a capital, custa R$ 138,71. O pagamento pode ser feito com cartão de débito ou cartão de crédito.