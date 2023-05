Travessia Salvador - Mar Grande segue suspensa neste domingo

O tempo chuvoso na capital baiana continua provocando a suspensão da travessia Salvador-Mar Grande, neste domingo, 28. De acordo com informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), as condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos continuam adversas, com mar agitado e fortes ventos. Desde quinta-feira da semana passada, dia 18, o sistema está sem operar por recomendação da Capitania dos Portos da Bahia.

A Astramab informou que ainda não há previsão para a retomada das operações. Além disso, também continuam suspensas as operações das escunas de turismo que realizam passeios às ilhas da Baía de Todos-os-Santos.

A Travessia Salvador-Morro de São Paulo já opera com conexão. Os catamarãs partem normalmente do Terminal Náutico, atracam no terminal marítimo de Itaparica, onde os passageiros seguem de ônibus até a Ponta do Curral, em Valença. Em seguida, eles fazem a travessia em lanchas rápidas até o Morro.

O percurso da viagem, quando feita com conexão, dura 3h20 (uma hora a mais em relação à viagem direta). As próximas saídas dos catamarãs do Terminal Náutico estão programadas para as 9h e 10h30. Do Terminal de Morro de São Paulo as saídas serão feitas às 11h30 e 13h30.