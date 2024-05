Travessia Salvador-Mar Grande continua suspensa neste domingo | A TARDE

Por conta ainda do mau tempo, a Travessia Salvador-Mar Grande segue com as operações suspensas neste domingo, 21. O sistema está sem operar desde às 8h30 de sábado, 20. As condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos continuam adversas, com mar agitado e fortes ventos.

As operações das escunas que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos também estão suspensas hoje. Já a Travessia Salvador-Morro de São Paulo continuará operando com conexão em Itaparica, pois as condições de navegação em todo o percurso entre a capital e a Ilha de Tinharé seguem desfavoráveis.

A Astramab (Associação dos Transportadores da Bahia) informa que não existe, até o momento, previsão para a retomada das operações normais desses serviços. A entidade salienta que qualquer alteração que ocorra durante o dia envolvendo as operações das travessias, um novo boletim, com as atualizações necessárias, será divulgado.