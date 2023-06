Travessia Salvador-Mar Grande continua suspensa neste feriado

Sem operar desde o último sábado, 3, por recomendação da Capitania dos Portos, a Travessia Salvador-Mar Grande continua suspensa nesta quinta-feira (8), feriado de Corpus Christi. O motivo ainda é o mau tempo que atinge a capital baiana.

De acordo coma a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), os fortes ventos e o mar agitado permanecem na Baía de Todos-os-Santos, deixando as condições de navegação adversas para o tráfego seguro das embarcações. As escunas de turismo do "Passeio às Ilhas" também seguem sem operar. A Astramab informa ainda que não existe, até o momento, previsão sobre a retomada das operações.

Já a Travessia Salvador-Morro de São Paulo opera com conexão, segundo o órgão, na cidade de Itaparica, na Ilha de Itaparica.

Já os catamarãs partem normalmente do Terminal Náutico, atracam no terminal marítimo de Itaparica, onde os passageiros seguem de ônibus dos operadores até a Ponta do Curral, em Valença, e fazem a pequena travessia em lanchas rápidas até o Morro.

Quando feita com conexão, a viagem dura 3h20 (uma hora a mais em relação à viagem direta). Os próximos horários saindo de Salvador: 9h e 10h30,. De Morro de São Paulo, 11h30 e 13h30.