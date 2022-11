Travessia Salvador-Mar Grande deve continuar suspensa

A Capitania dos Portos recomendou a manutenção da suspensão da Travessia Salvador-Mar Grande nesta terça-feira, 8, em documento enviado à Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). O motivo é a piora nas condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos.

A Travessia Salvador-Mar Grande está sem operar desde às 17h30 da última quinta-feira, 3. A recomendação é válida também para a Travessia Salvador-Morro de São Paulo, que continua operando com conexão em Itaparica.

Também por conta do mau tempo, as escunas de turismo que atendem ao serviço do passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos seguem sem operar nesta terça.