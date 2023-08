Travessia Salvador-Mar Grande é retomada após 3 dias de suspensão

A Travessia Salvador-Mar Grande retomou as operações, às 7h, desta sexta-feira, 4, horário em que a primeira embarcação deixou o Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. Desde a terça-feira, 01, que a travessia estava sem operar, devido ao mau tempo, com mar agitado e fortes ventos na Baía de Todos-os-Santos.

Com a normalização das condições de navegação, a Capitania dos Portos da Bahia liberou a retomada das operações. Seis embarcações operam durante todo o dia com intervalo de 30 minutos. A última saída prevista em Mar Grande será às 18h. De Salvador, o último horário do dia está programado para as 19h30, no Terminal Náutico.

Os catamarãs da linha Salvador-Morro de São Paulo também voltaram a operar sem restrições, com viagem direta entre a capital e o Morro e não mais com conexão em Itaparica. A viagem direta dura em média 2h20. As próximas saídas do Terminal Náutico acontecem às 9h, 10h30 é 13h. De Morro de São Paulo, os próximos horários programados são 9h, 11h30 e 13h30.

Tarifas - As passagens são vendidas nos guichês das concessionárias no Terminal Náutico. Saindo de Salvador para o Morro, a passagem custa R$ 151,61. Já no sentido do Morro de São Paulo para Salvador a tarifa custa R$ 138,71.

Passeio às Ilhas - As escunas do tradicional "Passeio às Ilhas" da Baía de Todos-os-Santos também operam normalmente hoje e registram boa procura. As escunas começaram a sair às 8h do Terminal Náutico. O passeio inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, e o retorno a Salvador ocorre às 17h30. A tarifa do passeio é R$ 100.