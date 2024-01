Travessia Salvador-Mar Grande registra embarque tranquilo | A TARDE

O embarque das “lanchinhas” que realizam a travessia Salvador-Mar Grande registra movimento tranquilo nos terminais Náutico da Bahia, na capital, e no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, nesta quinta-feira, 4. O sistema conta com seis embarcações em tráfego. Caso o fluxo de passageiros cresça, outras duas podem reforçar as operações.



O transporte tem sido realizado a cada meia hora desde o início das operações, às 5h. As embarcações trafegam em boas condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos. A última saída do Terminal Náutico hoje está programada para às 19h30. Do Terminal de Vera Cruz, em Mar Grande, a última embarcação sairá às 18h.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo e escunas

A Astramab (Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia) informa que a Travessia Salvador-Morro de São Paulo também opera normalmente nesta quinta, com os catamarãs fazendo a viagem direta entre a capital e o Morro, o primeiro catamarã zarpa às 8h30 do Terminal Náutico.

Também operam normalmente hoje as escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía-de-Todos-os-Santos. A partir das 8 h as escunas começam a deixar o Terminal Náutico. No roteiro do tour, são feitas paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, com retorno às 17h30 para Salvador.