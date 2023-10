Travessia Salvador-Mar Grande segue com bom movimento de retorno | A TARDE

A travessia marítima do Sistema Salvador-Mar Grande segue com bom movimento de embarque na manhã desta segunda-feira, 16, devido ainda ao retorno de usuários que foram passar o final de semana prolongado na Ilha de Itaparica. O sistema conta com uma frota de oito embarcações operando e duas em 'stand by'.

No Terminal de Vera Cruz, na Ilha, a travessia cumpre os horários normais de saída a cada 30 minutos ou a cada 15 minutos, de acordo com o fluxo de passageiros do momento.

As operações tiveram início às 5h é a previsão é que o movimento de embarque siga bom durante esta manhã. Já em Salvador, o embarque é tranquilo e a primeira embarcação deixou o Terminal Náutico no horário normal, às 6h30. O percurso da travessia está sendo feito em tempo médio de 40 minutos. A Baía de Todos-os-Santos registra boas condições de navegação na manhã desta segunda. O último horário saindo de Salvador está programado para as 19h30, enquanto de Mar Grande, a última embarcação sairá às 18h.

Confira os horários da Travessia Salvador-Mar Grande:

De Salvador para Mar Grande – 06:30h, 07:00h, 07:30h, 08:00, 08:30h, 09:00h, 09:30h, 10:00h, 10:30h, 11:00h, 11:30h, 12:00h, 12:30h, 13:00h, 13:30h, 14:00h, 14:30h, 15:00h, 15:30,. 16:00h, 16:30h, 17:00, 17:30h, 18:00, 18:30h e 19:00h é 19:30h.

De Mar Grande para Salvador – 05:00h, 05:30h, 06:00h, 06:30h, 07:00h, 07:30h, 08:00h, 08:30h, 09:00h, 09:30h, 10:00h, 10:30h, 11:00h, 11:30h, 12:00H, 12:30h, 13:00h, 13:30h, 14:00h, 14:30h, 15:00h, 15:30, 16:00h, 16:30h, 17:00h, 17:30h e 18:00h.

Morro de São Paulo e escunas

Na travessia Salvador-Morro de São Paulo, como já ocorreu ontem, todos os catamarãs vão sair com lotação completa do Terminal de Morro, já que foi intenso o embarque de turistas na capital durante todo o final de semana.



Em Salvador, o fluxo de embarque será tranquilo nesta manhã. Os horários de saída do Terminal Náutico são às 9h 10h30, 13h e 14h30. No sentido inverso, as viagens acontecem às 9h, 11h30, 13h30 e 15h. A viagem direta de catamarã dura 2h20. As passagens de catamarã para o Morro podem ser adquiridas nos guichês da concessionárias Biotur, Ilha Bela e Farol do Morro.

Também vão operar normalmente nesta segunda-feira as escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos. As escunas saem do Terminal Náutico a partir das 8h e retornam às 17h30. No roteiro do tour são feitas duas paradas; uma na Ilha dos Frades e outra em Itaparica.