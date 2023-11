Travessia Salvador-Mar Grande segue sem filas nesta manhã | A TARDE

A Travessia Salvador–Mar Grande conta com seis embarcações em tráfego neste domingo, 5. O movimento segue tranquilo e sem filas para embarque nos terminais pela manhã, mas há a expectativa de intensificação do movimento pela tarde, com a volta dos passageiros residentes em Salvador após o feriadão, o que pode fazer com que duas embarcações sejam adicionadas no percurso.



Os horários de saída acontecem a cada 30 minutos, nos Terminal Náutico da Bahia, na capital, e no Hidroviário de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. O sistema está atendendo desde às 5h.

A Baía de Todos-os-Santos registra boas condições de navegação e as embarcações têm feito o percurso da travessia em tempo médio de 40 minutos. A última saída de Mar Grande neste domingo, 5, está programada para às 18h e, de Salvador, às 19h30.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo e escunas de turismo

Na travessia Salvador-Morro de São Paulo, a saída do Terminal Náutico também tem expectativa de lotação completa de catamarãs neste domingo, 5, por conta da volta de turistas após final de semana prolongado.

Em Salvador, os usuários são atendidos com horários às 9h, 10h30, 13h e 14h30. Já as saídas do Terminal de Morro de São Paulo ocorrem às 9h, 11h30, 13h30 e 15h.

Passeio às Ilhas

Com procura alta, as escunas de turismo deixaram o Terminal Náutico para a realização do tradicional "Passeio às Ilhas" da Baía de Todos-os-Santos a partir das 8h. As embarcações cumprem, no roteiro, paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, com retorno programado para Salvador às 17h30. A tarifa do passeio é R$ 100 por pessoa.