Travessia Salvador-Mar Grande tem embarque sem filas nesta manhã | A TARDE

O movimento de embarque na Travessia Salvador-Mar Grande na manhã desta quinta-feira, 8, é tranquilo. No dia da abertura oficial do Carnaval de Salvador, passageiros que estão deixando a capital com destino à Ilha de Itaparica encontram neste momento acesso sem filas, o mesmo ocorrendo para para quem deixa o Terminal de Vera Cruz, na Ilha,no sentido da capital.

O sistema está funcionando com seis embarcações em tráfego de um total de 10 mobilizadas pelos operadores para operar durante toda a Operação Carnaval, que vai até o dia 19 próximo. Os horários de saída são de meia em meia hora, mas podem ocorrer de 15 em 15 minutos caso a demanda de passageiros exija.

A última saída de Mar Grande está programada, hoje, para as 18h. Já de Salvador, os usuários serão atendidos até às 19h30, quando a última embarcação deixará o Terminal Náutico.

Horários da travessia

De Salvador para Mar Grande - 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h e 19h30.

Mar Grande para Salvador - 5h, 5h30, 6h, 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 e 18h

Tarifas - De Mar Grande para Salvador, de segunda-feira a sábado a passagem custa R$ 7,50 e aos domingos e feriados R$ 10.

Já de Salvador para Mar Grande, a tarifa na travessia é R$ 9,30 de segunda a sábado e R$ 11,80 aos domingos e feriados.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

Para a Travessia Salvador-Morro de São Paulo, o movimento de procura e venda de passagens é significativo na manhã desta quinta. Hoje, o primeiro catamarã deixou o Terminal Náutico às 8h30. Os horários de operação são 9h, 10h30, 13h e 14h30.

Já no Terminal de Morro de São Paulo, a primeira saída ocorreu às 9h. Os usuários contarão ainda com mais quatro horários: 11h30, 13h, 14h e 15h. A viagem direta dura duas horas e 20 minutos.

Tarifas

De Salvador para Morro de São Paulo a passagem custa R$ 151, 31. Já no sentido inverso a tarifa é R$ 138,71. As passagens podem ser adquiridas nos guichês das concessionárias Biotur, Ilha Bela e Farol do Morro no Terminal Náutico da Bahia ou também pela Internet.

Passeio às Ilhas

As escunas que operam o tradicional “Passeio às Ilhas” têm boa procura pelos baianos e turistas. Às 8h começaram a zarpar do Terminal Náutico para o tour pelas ilhas, que inclui no roteiro paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. O retorno a Salvador acontece às 17h30. O passeio tem tarifa de R$ 100 por pessoa.