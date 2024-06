Travessia Salvador-Mar Grande tem embarque tranquilo neste domingo, 26 | A TARDE

Cumprindo horários de saída de meia em meia hora ou de 15 em 15 minutos quando o fluxo de passageiros exige, a Travessia Salvador-Mar Grande opera neste domingo, 26, com seis embarcações em tráfego. Os usuários estão encontrando embarque imediato, tanto no Terminal Náutico da Bahia, na capital, como no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

O sistema, que está operando desde às 5h, funcionará hoje até às 19h30, no sentido Salvador-Mar Grande, e até às 18h, no sentido inverso. Nesta manhã, as embarcações em tráfego operam em boas condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos, que tem mar calmo e ventos fracos. O percurso da travessia é feito em tempo médio de 40 minutos.

Tarifas

De segunda a sábado, no sentido Mar Grande-Salvador, a passagem na travessia custa R$ 8,60. Já aos domingos e feriados o valor da passagem é R$ 11,60. De Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, R$ 10,50 e domingos e feriados, R$ 13,50.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo e escunas

A Travessia Salvador-Morro de São Paulo também opera normalmente. Os catamarãs vão zarpar do Terminal Náutico hoje às 9h, 10h30 e 14h30. Já de Morro de São Paulo os horários são às 11h30, 13h e 15h. A passagem custa R$ R$ 151,31, de Salvador para Morro de São Paulo, e R$ 138,61, no sentido inverso. O pagamento pode ser feito com cartão de crédito ou débito.

Passeio à Ilhas - As escunas de turismo que operam diariamente o tradicional passeio pelas ilhas da Baía de Todos os Santos têm boa procura neste domingo e vão zarpar do Terminal Náutico a partir das 8h. No roteiro do tour estão programadas duas paradas: a primeira na Ilha dos Frades e a segunda em Itaparica. As escunas retornam do passeio às 17h,. A tarifa é R$ 100 por pessoa.

Aviso importante: podem ocorrer durante o dia alterações nos horários e operações das travessias em decorrência das condições do tempo

