Travessia Salvador-Morro de São Paulo retoma operações normais | A TARDE

A Travessia Salvador-Morro de São Paulo, que vinha operando com conexão desde o último domingo, 28, retomou as operações normais nesta terça-feira, 30, com a normalização das condições de navegação no trajeto entre a capital e a Ilha de Tinharé. A viagem é direta com duração média de 2h20m.

De Salvador, as saídas para o Morro ocorrem às 9h, 10h30 e 14h30. De Morro de São Paulo, os usuários encontram horários às 11h30, 13h e 15h. As passagens podem ser adquiridas nos guichês das concessionárias Biotur, Ilha Bela e Farol do Morro no Terminal Náutico. Saindo do Terminal Náutico, o bilhete custa R$ 151,31. Já no sentido do Morro de São Paulo para Salvador a tarifa é R$ 138,71.

Passeio às Ilhas - As escunas de turismo também operam normalmente. Começam a sair às 8h do Terminal Náutico para o "Passeio às Ilhas". No roteiro, são feitas paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, com retorno a Salvador às 17h.