Travessia terá funcionamento especial para feriadão | A TARDE

A travessia Salvador - Mar Grande terá um esquema especial de operação para o feriado de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Segundo informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia, os usuários serão atendidos com uma frota de oito embarcações, com saídas pontuais de 30 em 30 minutos, ou até de 15 em 15, dependendo do fluxo de passageiros.

Durante o final de semana, prolongado com o feriado que terá início na sexta, o sistema atenderá das 5h às 18h de Mar Grande para Salvador e das 6h30 às 19h30, no sentido inverso.

Nesta quarta-feira, 6, a Travessia Salvador-Mar Grande está funcionando com bom movimento de embarque nos terminais. Sem registro de filas, as embarcações deixam os terminais de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e Náutico da Bahia, em Salvador, a cada 30 minutos.

Tarifas

De segunda a sábado, no sentido Mar Grande-Salvador, a passagem na travessia custa R$ 7,50. Já aos domingos e feriados o valor da passagem é R$ 10. De Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, R$ 9,30 e domingos e feriados, R$ 11,80.