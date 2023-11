TRE em todo lugar chega a Itapuã | A TARDE

Com o objetivo de oferecer os serviços da Justiça Eleitoral aos cidadãos soteropolitanos, o projeto ‘TRE em Todo Lugar’ volta à capital baiana.

Desta vez a ação itinerante chega ao bairro de Itapuã. Os atendimentos irão ocorrer entre os dias 06 e 10/11, das 08h às 17h, na Prefeitura Bairro de Itapuã, na Avenida Dorival Caymmi, nº 17.

A ação tem como objetivo desburocratizar o atendimento e facilitar o acesso do público impossibilitado de comparecer aos cartórios e postos fixos mantidos pelo TRE baiano.

No local, o eleitor terá acessos aos serviços de cadastramento biométricos, solicitação do alistamento eleitoral (1º título), 2ª via, revisão para alteração de dados pessoais, regularização de título cancelado, consultar existência de multa, solicitar alteração de local de votação, emitir certidões, além da transferência do título eleitoral de outras cidades para a cidade do atendimento.

Os Interessados precisarão apresentar um documento oficial com foto e comprovante de residência atualizado (emitido há, no máximo, três meses).

No caso de alistamento eleitoral, os modelos antigos de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e passaporte não são aceitos, por não conter, respectivamente, a nacionalidade/naturalidade e filiação do cidadão/ã.