Trecho 2 do BRT Salvador terá horário ampliado; confira

Trecho 2 do BRT Salvador - Foto: Betto Jr./ Secom

A partir desde sábado, 28, os usuários do sistema do BRT Salvador vão contar com o horário de funcionamento ampliado do trecho 2 do modal, que passa pela estação Cidade Jardim até a Lapa. O serviço será executado todos os dias das 8h às 17h. A alteração faz parte de mais uma fase da operação assistida.

"Estamos avançando nas etapas desse período em que avaliamos o funcionamento da operação no novo trecho e em breve o horário do serviço será ampliado", explicou Fabrizzio Muller, secretario municipal de Mobilidade.

Os oito terminais que fazem parte do trecho 2 do BRT serão favorecidos: Cidade Jardim, Pedrinhas, Rio Vermelho, HGE, Ogunjá, Vasco da Gama, Barris e Lapa. O sistema possui 13 km de vias exclusivas e 14 estações em funcionamento, contemplando o trecho compartilhado e mais 18 bairros da capital baiana.

Segundo a Prefeitura de Salvador, no último mês de maio, mais de 1,3 milhões de passageiros foram transportados em todos os trechos do BRT Salvador, um crescimento de quase 120% nos últimos 12 meses.

O BRT possui 51 veículos atualmente. Serão agregados mais 51 ônibus até o fim de 2024, chegando a 102 no total, entre eles a frota elétrica. Com esta ampliação, mais duas linhas serão criadas: a B5, que vai ligar a Rodoviária à Lapa, e a B6, que vai fará o trajeto entre a Lapa e o aeroporto via orla através do BRS, que está em fase de implantação.

"A chegada dos novos veículos possibilita a implantação de novos atendimentos, beneficiando ainda mais usuários", finalizou Muller.