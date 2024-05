Trecho da ACM será bloqueado por causa de obras | A TARDE

A via principal da Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM) será totalmente bloqueada após a estação do metrô do Detran (sentido Acesso Norte), entre 22h30 desta quinta-feira, 25, e 5h de sexta, 26.

No mesmo local, a via sofrerá ainda bloqueio parcial, ficando livre apenas uma faixa de tráfego, também entre 22h30 e 5h, na sexta-feira, 26, na segunda-feira, 29, e na terça-feira, 30.

Segundo a prefeitura, a medida adotada pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) é necessária para o içamento de peças de concreto, componentes da estrutura de um novo elevado em construção, para viabilizar o retorno no sentido Shopping da Bahia, nas proximidades do Corpo de Bombeiros.

A opção de tráfego para os motoristas na noite desta quinta é seguir no sentido BR-324 e retornar no Shopping Bela Vista para acesso ao Bonocô ou Rótula do Abacaxi.