Trecho da Av. ACM terá alterações no trânsito no final de semana; veja

Os motoristas que passarem pelo bairro do Itaigara, no trecho da Av. ACM, durante o final de semana, deverão fazer algumas adaptações no trânsito. O trânsito na via principal, sentido orla, será interrompido no sábado, 9, e no domingo,10, por causa das obras do BRT.

O bloqueio começará às 9h do sábado, com previsão de término até 18h de domingo. Com isso, neste período, os motoristas deverão utilizar a via marginal.

A via principal no trecho no sentido Iguatemi não sofrerá alterações.

Acessos bloqueados

Além do bloqueio sentido orla, dois acessos à via principal da Av. ACM no mesmo trecho terão de ser fechados também durante o final de semana. Os veículos que estiverem na via marginal no sentido Iguatemi não poderão utilizar o retorno em frente ao Tricenter, devendo seguir até o viaduto no início do Parque da Cidade.

No sentido oposto, para a Orla, o acesso à via principal em frente à sede da Polícia Federal será bloqueado. Neste caso, os veículos e ônibus terão como opção usar o acesso em frente ao Servicenter.

A sinalização na via será devidamente reforçada para orientar condutores e pedestres. Agentes de trânsito e transporte intensificarão a atuação na área para ordenar o fluxo na via.