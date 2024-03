Trecho da BR-324 será interditado para obra em passarela que desabou | A TARDE

A passarela localizada no KM 622 da BR-324, que foi interditada no sábado, 24, após uma parte do equipamento ceder, passará por serviços de recuperação nesta segunda-feira, 26, a partir das 22h.

Por conta disso, A VIABAHIA Concessionária de Rodovias S.A informou que será necessário interditar a via marginal que fica sob o equipamento. Além disso, ainda de acordo com a VIABAHIA, a parada de ônibus que tem na passarela será e deslocada para 10 metros à frente de sua posição habitual.

"A concessionária ressalta que a travessia de pedestres na passarela permanecerá liberada e reforça que tais medidas são essenciais para garantir a segurança dos usuários da rodovia e a rápida conclusão do serviço.

Entenda

A passarela foi interditada no sábado, 24, após parte do chão do equipamento cair. A VIABAHIA foi ao local e fez uma manutenção temporária, voltando a liberar a passarela do domingo, 25. A concessionária alegou que fez o paliativo e decidiu liberar por contado alto fluxo de pessoas no local.

Nesta segunda, a empresa vai dar início as obras, das 22h às 4h, para que não gere impacto durante o dia. O prazo para conclusão será divulgado em breve.