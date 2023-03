Trecho do Largo da Calçada fica interditado por causa de cratera

Uma cratera no retorno do Largo da Calçada complicou o trânsito no sentido Comércio, na manhã desta terça-feira, 7. Por causa do buraco, a interdição aconteceu no retorno do acesso para a Feira de São Joaquim.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), equipes da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) fizeram uma obra para fechar o buraco, na região em que fica uma agência bancária e o antigo módulo policial.

Equipes da Transalvador também estão atuando para organizar o trânsito no local. A orientação é para os condutores que estiverem no sentido Comércio fazer o retorno mais à frente, no Largo dos Mares.

Por causa disso, o trânsito ficou congestionado até por volta das 8h, mas começou a fluir depois disso.

🚧Atenção!

O #trânsito no retorno da Calçada permanece interditado devido a uma cratera que surgiu no local. Os condutores que estiverem no sentido Comércio devem fazer o retorno mais à frente, no Largo dos Mares. pic.twitter.com/khx3PFnQih — Transalvador (@Transalvador1) March 7, 2023