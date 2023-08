Três homens e um bebê são mortos a tiros em praia de Salvador

Quatro pessoas foram mortas a tiros na tarde deste domingo, 20, no bairro de Paripe, em Salvador. Informações iniciais apontam que as vítimas seriam três homens e um bebê. Elas foram identificadas como Joilson de Souza Silva, de 36 anos, Jonas Santos de Oliveira, de 28 anos, e o pai do recém-nascido Bruno Roberto Galvão Ribeiro, 25 anos, morreram no local. Já o bebê, Bryan Cerqueira Galvão, não resistiu aos ferimentos e morreu após ser socorrido.

Um casal também teria sido atingido e foram levados para uma unidade de saúde na região. No entanto, até o momento, ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Segundo informações policiais, o crime foi cometido por homens armados que chegaram e começaram a atirar na direção das vítimas. Após isso, os criminosos fugiram em um veículo.



O crime foi cometido na região da Praia do Tubarão. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai apurar a autoria e motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.