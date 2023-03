Três homens morrem durante tiroteio no bairro da Ribeira

A 'Guerra do Tráfico' resultou em três pessoas mortas na tarde de ontem, no bairro da Ribeira, em Salvador, mais precisamente na Rua da Mangueira, ao menos de acordo com as informações inicias obtidas pelo Portal A TARDE, na 17ª Companhia Independente da Polícia Militar, responsável pelo policiamento na região.

De acordo com as informações, o crime teria sido motivado por uma disputa entre dois grupos criminosos durante os festejos de Carnaval, que culminou no ataque. A ocorrência foi registrada por volta das 16h30, nas proximidades do Campo do Lasca, região bastante movimentada, principalmente em uma sexta-feira.

Ainda conforme os relatos, mais duas pessoas foram baleadas após tentar fugir pela rua onde fica localizada uma panificadora. Não há informações sobre as identidades das vítimas.

Em nota, a Polícia Militar informou apenas que "foram acionados via Cicom, para averiguar uma denúncia de disparos de arma de fogo, na Rua Capitão Eugênio, no bairro da Ribeira. No local, os militares confirmaram o fato. De imediato, os PMs prestaram socorro às vítimas para o Hospital Geral do Estado. A autoria e a motivação serão investigadas pela polícia judiciária". Já a Polícia Civil disse não ter localizado a ocorrência.