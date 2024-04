Três ônibus foram destruídos a caminho da Fonte Nova durante o BAVI | A TARDE

Na noite da quarta-feira, 20, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) registrou três atos de vandalismo contra ônibus que realizavam o transporte de passageiros com destino a Arena Fonte Nova, em Nazaré, local onde foi realizada a partida entre Bahia x Vitória. Nas ocorrências, foi identificada a quebra de vidraças, portas, retrovisores, itens de iluminação interna dos coletivos, exaustores e cigarras.

Entre os fatos apurados, um ônibus que fazia a linha 0125 - Parque São Cristóvão x Barroquinha foi atingido por uma pedra quando transitava na Avenida Octávio Mangabeira, altura do bairro Boca do Rio. O fato causou a destruição da vidraça de uma das portas e duas passageiras ficaram feridas. Elas foram levadas pelo motorista do coletivo para a Unidade de Pronto-Atendimento da Avenida San Martin.

O secretário da Semob, Fabrizzio Muller, afirma que atos como esses colocam em risco a segurança dos passageiros e prejudicam o sistema como um todo. "É uma situação que impacta diretamente o dia a dia dos usuários, já que os coletivos precisam ser retirados de circulação, com isso o intervalo de viagens e o tempo de espera acabam sendo maiores", afirmou. Em média, os operadores do sistema de transporte coletivo por ônibus gastam 11 dias para executar serviços de manutenção.

Apesar dos desafios econômicos enfrentados pelo sistema de transporte, a Prefeitura de Salvador tem investido na aquisição de novos coletivos. No total, 546 novos ônibus com ar-condicionado já foram entregues e ainda este ano mais coletivos estarão à disposição dos usuários.